鴻海創辦人郭台銘宣布參選，形成國民黨參選人侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、無黨的郭台銘「四腳督」局面。外界都認為，賴清德躺著也會選上。前立委沈富雄認為，賴清德不但不是躺著就可以選上，而且如果不小心滾到床下，就沒救了。

沈富雄31日在《暐瀚觀點》節目中表示，有人認為，郭台銘開記者會宣布參選，賴清德躺著也會選上，這變成了全國99%的共識。而不同意這句話的人，現在台灣只有兩個︰一個是前扁辦主任陳淞山，在《美麗島電子報》上發表了一篇文章，陳淞山的看法跟他這個大致略同，陳淞山也認為不見得。

沈富雄認為，賴清德不但不是躺著就可以選上，而且如果不小心，他還會滾到床下，一旦滾下床，就沒有救了。

沈富雄接著點出，在野黨國民黨充滿失敗主義，他們都認為賴清德的民調35％、38％、40％，好像就不會掉。他質疑，「誰說的」。蔡政府8年的執政，有很多包袱、弊案，有很多沒有辦法交代的事情；可是從九合一選舉到現在，因為在野黨被「郭董之亂」搞亂了，所以沒有人好好去檢討民進黨的問題。