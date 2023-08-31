投入金融科技的推動，數位部和金管會建立的跨部會溝通平台，將搬上網路直播了～金管會主任秘書蔡福隆、數位發展部數位產業署長呂正華，將於2023年FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇的首場活動：9月19日金融科技對談，15:00準時開播線上直播專場！

主辦單位表示，這場金融科技對談將針對台灣金融科技目前的發展、政策推行規劃，以及未來願景藍圖，由金管會和數發部各自詮釋產業發展的構想，與跨部會的協作現況。數位發展部自去年9月即與金管會協議成立跨部會的溝通平台，每半年針對雙方權責議題進行溝通及討論，第三方支付、電子簽章、虛擬資產、myData等議題都有交換過意見。

每年輪流舉辦的「台北金融科技論壇」與「台北金融科技展」，均由金管會指導，台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院共同主辦，前者以國內外專家學者會議為主，後者則由政府單位、公股／民間金融業展示金融科技應用新況，並邀集加速器與國際金融科技新創事業Demo交流。

活動行銷金融研訓院表示，2023台北金融科技論壇系列活動主要有六大項目：一、9月19日金融科技對談(線上直播專場)；二、台灣市場趨勢分享、國內新創Demo；三、國際協會、加速器與國際新創Demo交流分享，FinTechSpace Open House 交流活動；四、重頭戲的國際金融科技論壇；五、金融科技演講會；六、校園金融科技發表會，期盼藉由各項活動為台灣金融科技服務，注入更多創新能量。

9月19日舉辦的「金融科技對談」，將在FinTech Taipei Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/FinTechTaipei2019）進行直播，主辦單位表示，邀請金融、科技領域專業從業人員，一起上線了解台灣金融科技的發展與政策、金融科技的未來前景。