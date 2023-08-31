內科園區廠辦霸主達永建設機構、耀達建設董事長莊文欽今（31）日在主持內科園區五期新地標「金矽谷No.26全球經貿中心」上樑典禮後表示，平均地權條例修正案實施屆滿快2個月，最大的變化，就是地主條件終於放軟了；展望未來房市，住宅市場預期選舉將呈現量縮、價持平的格局。達永將同步深耕住宅、商辦，營收貢獻目標各占5成。

莊文欽是熱心公益的「鹿谷囝仔」，數十年來一直被台北市不動產開發公會延攬進入理監事行列，目前擔任理事，積極參與公會和公眾事務多年；在耕耘科技廠辦市場方面，他領軍的達永建設機構，更是早期「廠辦三雄」的A咖建商之一，迄今創辦逾40多年歷史，光是在內湖科技園區所興建的廠辦大樓，市占率就次於遠雄建設。

而莊文欽的長公子－達永建副董莊政儒，也是話題人物，他是「學霸」級的7每年繳建商二代接班人，曾赴美國NYU紐約大學攻讀碩士學位，擁有台大財務金融系、北京大學經濟學碩士學位 ，近幾年以「文青行銷」引進咖啡館、青鳥書店到達永推出的接待中心，而一炮而紅。

其中商辦方面，達永建設機構手中還有達永建設+三陽工業的內湖「金矽谷No.25」、總銷達100億元；另外「金矽谷No.26」則在今天舉辦上樑典禮，總銷約20億元，每坪開價平均75萬元。

莊文欽今天在主持「金矽谷No.26全球經貿中心」上樑典禮後表示，平均地權條例修正案實施迄今快屆滿2個月，他發現地主態度，已出現變化，對於合建分售比率不再像以往的堅持，以台北市來說，大致還是維持在建方分回35～40％的區間，但由於總體造價攀升，因此對於建方來說，毛利率並沒有因此提高。

莊文欽談到，下半年以來諸多政策讓地主心態有所轉變，主要原因之一，也是因為市場氛圍明顯變化，營建成本居高不下、及央行緊縮不動產信用管制政策，也因此讓都更戶的心態也有軟化現象，例如不再堅持1坪換1坪，甚至可談到換0.8坪。

莊文欽表示，近期房市買氣儘管不比以往熱絡，不過更趨於健康，預期選舉完後，經濟面 應可望恢復，近年各項不動產相關政策也可能有進行「整理」的空間，因此預期明年下半年房市應可望更穩健發展。現在儘管銷售率普遍不會很高，但還是有很多建案順銷，只是平均銷售期會比以往拉長一些，預期明年房市將呈 量縮價持平。

莊文欽表示，目前最新上樑的「金矽谷No.26全球經貿大樓」，預計年底拆架、對外開賣，明年農曆年後完工，每坪開價平均約75萬元，總銷約20億元。「這棟應該是台北市CP值最高的大樓！」因為南港已經要每坪100萬元以上，北士科也要75萬元，而內科的生活便利性、交通條件更優，因此金矽谷No.26是物超所值。