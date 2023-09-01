林良齊／台北報導

中華電信工會要罷工！中華電信工會與中華電信針對勞退新制提撥比率、加薪等議題調解不成立，工會昨天啟動會員人數清點，預計在9月18日起舉行罷工投票、11月24日結束投票，而據工會意向調查，有90.8％會員支持罷工投票，可望在11月底取得罷工權，工會呼籲公司應襧速談判，否則啟動罷工後恐影響用戶權益。

中華電信工會2016年起陸續針對「員工酬勞勞恢原提撥比率2％至5％」、「OT轉應先與工會協商」、「提高勞退新制15％以上」、「加薪7500元並建立加薪制度」、「績效獎金納入平均工資」及「0-5職責層次考核80分要晉升」，但均調解不成立。

依勞資爭議處理法規定，僅有調整事項（如加薪、休假等）的勞資爭議，調解不成立後，經直接、無記名投票，並過半數會員同意，工會才有罷工權，針對電信事業，勞資爭議處理法特別規定「維持基本語音通信服務」不中斷的前提下，工會才可以宣告罷工。

據工會初步意向調查，目前有90.8％的會員支持罷工投票，中華電信工會罷工小組執行長葉瑾瑜表示，工會多次與公司提出調整事項協商，但資方誠意不足、因此調解不成立，目前規劃9月18日起將在28個分會舉行罷工投票，預計11月24日結束、最快將在11月底取得罷工權。

葉瑾瑜說，針對勞資爭議處理法中規範工會要提供基本語音通信不中斷，工會一定不會觸犯相關法律要求，但「會規劃對資方有效的行動」、目前暫時保密，協商的大門永遠敞開，呼籲資方應盡速與工會協商，不應一味用拖延的態度，否則只會激怒會員。

依現行NCC（國家通訊委員會）定義的基本語音通信服務範圍，僅限提供電信用戶間兩者互通電話服務，勞動部勞動關係司長王厚偉說，基本語音通信服務的範圍由NCC規範，目前持續與NCC交換意見中。