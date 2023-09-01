7/1新法《平均地權條例》上路，市場交易回歸理性，投機客全面退場，自住客受到「二房限貸令」衝擊，以剛性需求為前提購屋。近年，居住正義的議題沸沸揚揚，但多家知名建商仍選在具有發展潛力的台中太平區推案，包含順天建設、泓瑞建設、櫻花建設及坤悅建設等…，其中泓瑞建設投資興建的「泓瑞綠雅圖」成為新婚首購族首選，優秀格局和建材優勢成為代表性個案。

近年，台中出現買房外溢現象，原先熱門的北屯機捷特區已躍升4字頭，促使首購族聚焦太平區。太平區以台74環線滿足交通、生活、學區機能，地段保持低基期的3字頭，而「泓瑞綠雅圖」即座落於太平區新高國小旁，以基地1773.56坪的規格推出2房(26~28坪)與3房(33~36坪)，吸引新婚夫妻、小家庭築巢圓夢。

「泓瑞綠雅圖」座落太平區樹德路，以基地1773.56坪的規格推出2房(26~28坪)與3房(33~36坪)，吸引新婚夫妻、小家庭築巢圓夢。(圖:廠商提供)

小家庭注重升學與教育願景，太平區坐擁明星學區條件，不少人極欲卡位公立雙語「新高國小」，原因在於其教育理念以CLIL為主，講求內容和語言整合的教育精神。根據教育部數據統計，近5年太平區的小學生人數成長達11.4%，顯示未來有望成為書香寶地，而從「泓瑞綠雅圖」步行2分鐘即可到達新高國小，接送小孩安全無虞。

「泓瑞綠雅圖」特別規劃建築退縮，擁有寬敞街廓與舒適棟距；樓層規劃地上15樓、地下3樓，共有280戶住家與8戶店面，一層5戶、雙電梯，平面車位達295個；同時也注重房型內部配備，包含採用VAF空氣凈流系統，以及三協氣密窗搭配6+6膠合玻璃等，重視靜音、清淨與節能；且建案面對多排綠樹，獨享無際綠廊。

「泓瑞綠雅圖」建築退縮，享有寬敞街廓與舒適棟距，建案面對多排綠樹，獨享無際綠廊。(圖:廠商提供)

泓瑞建設「泓瑞綠雅圖」享有交通紅利、生活機能與明星學區優勢，看好太平區地段的補漲潛力。根據台中市民政局2022年1月到7月的人口統計，發現台中人最喜愛喬遷的里中，太平區就占了3個，移居人數為605人，顯示太平區不輸東區與北屯的生活型態，低基期優勢成為自住首購族的定居天堂。