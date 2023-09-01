2023年秋季場臺東慢食節「流域餐桌」，10/14~15將於金峰鄉新興國小展開，在地廚人運用慢食料理、展現臺東地區各流域的豐饒，請一起來感受臺東人與溪水、山林緊密相依的傳統智慧與飲食文化。本次活動採預約制入場，即日起可至Accupass活動通平臺線上免費索票。索票連結https://www.accupass.com/biz/event/2308180327453806487050

臺東慢食節今年10月將首度移地至臺東南迴地區，於金峰鄉新興國小舉行，打破過去公路及鐵路的框架，從溪流的角度尋溯南迴四鄉的物產。南迴地區從北到南有幾乎平行排列的五條主要溪流，生活在各流域的族人，以傳統漁法捕撈溪魚溪蝦、用大圓葉胡椒和刺蔥來煮魚湯；斜坡上的家屋與家族耕地栽種著小米、芋頭、製麴植物等多元的旱地作物，形成當地迷人的飲食文化。除了以排灣族為主的傳統智慧與飲食，臺東其他地區的廚人也帶來各自生活流域的創意，現場將有小米酒釀烤雞、拉姆木溪蝦飯球、洛神豬肉丸子、樹豆豆花、雞屎藤糰子、獵人米卡夏等充滿故事的佳餚。

由南迴店家「迴鄉時憶」推出的「洄到源點」。(圖/臺東縣政府提供)

由縱谷店家「親山農園」推出的「蜂蜜酪梨手工冰淇淋」。(圖/臺東縣政府提供)

市集全場不使用一次性餐具，並鼓勵大家用自然素材做出「慢食器」，推出月桃繩杯墊、原木餐盤、手作木工飯匙等DIY活動，並有部落廚師帶領製作排灣族小米粽Qavay 、現場定時導覽，歡迎提前上網報名。

為維護活動品質，本次慢食節市集將採預約制入場。兩日活動各分為上半場(12:00-14:00)及下半場(14:30-17:00)，每場次各開放1000張入場票券，請於ACCUPASS活動通網站免費索取，每人每場限索取一張，索完為止。活動當日並請依照規定之進場時段報到，掃描票券QR Code即可入場。未滿100公分之孩童可免票入場。入場後再個別向各攤位以現金消費。

為響應永續，將安排免費接駁公車，來回太麻里火車站與新興國小之間，鼓勵大眾搭乘火車至太麻里車站後，轉乘接駁專車抵達會場。歡迎大家上網預約活動票券，規劃一場臺東南迴永續小旅行，別忘了帶上環保餐具喔！

＊臺東慢食節「流域餐桌」

時間：2023/10/14(六)-10/15(日) 12:00-17:00

地點：臺東縣金峰鄉新興國小 (臺東縣金峰鄉新興村1鄰1號)

更多資訊請上慢食臺東官網 https://slowfoodtaitung.tw/

慢食臺東臉書粉專 https://www.facebook.com/SlowFoodTaitung

(臺東縣政府廣告)