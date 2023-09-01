桃園市政府經濟發展局於8月20日至9月24日在全桃園市14處公有市場進行為期1個月的「桃園好市採購月，消費就送買菜金」活動，市民朋友們只要在活動期間至指定市場消費，就可獲得限量買菜金，金額總計達82萬元，歡迎大家前來體驗桃園傳統市場的魅力。

桃園市政府今年度規劃以消費帶動振興，擴大舉辦「桃園好市採購月」市集巡迴活動。(圖/桃園市政府提供)

本次活動包括6場「假日巡迴舞台場」，民眾於市場消費不限金額，就可獲得限量買菜金100元，每場次將送出300份，預計送出1,800份；另有8場「平日快閃巡迴場」，市場消費不限金額，即可獲得限量買菜金200元，每場次將送出300份，預計送出2,400份，並配合線上打卡活動，只要完成拍照分享任務，即可再抽線上買菜金200元，每場次預計送出100份。

本次活動共分為假日和平日巡迴場，快來把握加菜金的機會! (圖/桃園市政府提供)

本次活動共分為假日和平日巡迴場，快來把握加菜金的機會! (圖/桃園市政府提供)

另外，「桃園好市採購月」的假日巡迴舞台場也首次搭配「好市小廚神」料理競賽活動，組隊參賽的小廚神們於市場內完成時採買及烹調後，將由評審評分選出前2名優勝者，並晉級至9月24日最終戰，最終優勝者可獲得萬元買菜金；現場民眾於市場內購買任一商品，可憑商品實體至服務台兌換「人氣票選活動」投票貼紙，為支持的小廚神投票後可獲得抽獎券，有機會抽中多功能氣炸烤箱等廚具好禮。

桃市府經發局也提醒大家，在本次活動中獲得的買菜金，使用期限至今年10月10日，且限於發放市場中貼有攤頭標示貼紙的攤位使用。更多活動資訊可至「桃園有好市」臉書粉絲專頁查詢。（桃園市政府廣告）