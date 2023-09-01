8月是民俗信仰「鬼月」，屬於房市傳統淡季，但馨傳不動產智庫執行長何世昌在「房產知識Buffet+」臉書發文指出，今年房市買氣反倒有好轉跡象，讓外界跌破眼鏡，主要市場狀況反應如以下六點。

一、新青安補助激速發酵，首購族踴躍捧場，整體買氣明顯轉強。

二、蛋白優於蛋黃、低總價強過高總價。由於新青安補助首購族，而首購能負擔的多為小坪數、或低總價房型，而這類物件以蛋白區選擇較多。

三、台北市偏弱。由於台北市房價高，受惠新青安補助效益相對少，買氣不旺。不過，北市房價較低的蛋白區比較好，主因是房價相對市區便宜，新青安略有幫助。

四、中南部買氣值得觀察，因市況比7月好，賣壓順利消化，假如供給量跟不上，房價可能再往上漲。

五、沒遇到有第一線人員接到「賣房救股」的委售，倒是有聽到幾起「賣股買房」的買方，原因是最近台股上沖下洗，因爲怕股票會跌，索性趁還有小賺時賣一賣來買房。

六、成屋買氣強於預售屋，因成屋、中古屋房價較低，又能立刻申辦新青安，受惠程度較大。

何世昌最後建議，雖然8月市況好轉，但建議購屋族還是要慎選物件、多看多問，別倉促購屋踩到地雷。