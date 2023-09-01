今年以來，輝達股價已經翻了將近2.5倍，上周更一度突破500美元創新高，本周則多半在590美元左右高檔震盪，表現依然強勢。沒想到，根據美國證券交易委員會的資訊，輝達董事與財務長再次拋售股票，一共套現2738萬美元（約新台幣8.73億）規模相當驚人。

SEC於30日披露的數據顯示，從2008年起就擔任輝達董事的Mark Stevens在28及29日以每股均價480.9美元拋售5.22萬股普通股股份，套現約2509萬美元（約新台幣7.9億）事實上，Mark Stevens在6月就曾售出價值高達5100萬美元（約新台幣16億）規模的輝達股票。

除了Mark Stevens之外，首席財務官兼執行副總裁Colette Kress也在近期出售股票，以每股均價460.7美元的價碼，套現價值約229萬美元（約新台幣7302萬）的輝達股票。今年Colette Kress也曾在5月拋售價值約250萬美元（約新台幣7971萬）的輝達股票。

輝達大股東賣股再次引起熱烈討論，但Mark Stevens依然僅次於黃仁勳的輝達大股東，Mark Stevens與妻子的數個信託帳戶共持有約303萬股輝達股票，此次雖賣掉5.22萬股，但他個人仍持有約123萬股的輝達股票。

話題引起PTT網友熱烈討論，許多人不意外輝達高層陸續拋售股票，「不相信就不是賣1%了，是只留1%」、「2500萬美元，好狂」、「高層賣股也很正常阿，就是漲高了」、「7億只是1%持股，太扯了」、「貧窮限制我的想像，7億只是1%持股。」