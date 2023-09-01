南韓經濟一直都仰賴出口，雖然疫後經濟復甦因為半導體晶片而有些好轉，但根據官方數據，南韓7月工廠活動再度衰減，創下數十年來最長連跌紀錄，甚至超越全球金融危機時的連跌紀錄。

綜合外媒報導，南韓統計局周四公布，7月工業生產年減8%，降幅大於分析師預期的6%，已連續10個月呈現下滑態勢，甚至超越全球金融危機時的連跌紀錄，創下1976年有紀錄以來最長。如果與上月工業生產數據相比也下跌2%，月減幅創下今年2月以來最大。

從個別項目來看，面板等電子原件產量下滑11.2%減幅最大，其次是機械設備和半導體，這兩個項目分別下滑7.1%以及2.3%，對於南韓這個嚴重仰賴半導體晶片等技術出口的國家來說，造成極大負面衝擊。

數據顯示，從去年10月以來，南韓工廠的活動一直都很低迷，主因是受到經濟環境不佳拖累出口，加上大陸疫後經濟乏力、消費力道也大幅下降，都是導致南韓出口狀況不佳的主因之一。