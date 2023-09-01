印度8月初宣布，自11月起PC、筆電及平板等7種電子裝置進口至印度必須向印度政府申請許可。由於美國兩大筆電廠在印度拿下近5成市占率，新規定引發拜登政府擔憂，希望在11月新制上路前，華府有時間評估許可計畫，並找尋解決方案來化解雙方疑慮。

日經亞洲報導，上周六（26日），美國貿易代表戴琪與印度商業暨工業部長Piyush Goyal會晤時，表達美國對印方新政策的憂慮，華府希望在10月底前，有時間審查許可計畫，並確保不會對美國出口相關產品造成不利影響，同時給予持份者有機會提供意見。

事實上，印度政府頒布PC及筆電進口限制，最大盤算是推動「Made in India」，強化本地製造，並降低對進口電子產品的依賴。

據市調機構IDC公布數據顯示，今年第2季，美國惠普（HP）在印度PC市場出貨量占比達31.1%稱霸；中國聯想以16.2%市占率居次；同樣是美國品牌的戴爾（Dell）以15.3%排名第三。

儘管印度被譽為IT服務強國，但其製造業不夠發達，多數電子產品依賴進口。

IDC指出，印度的筆電只有25%在當地組裝，PC產業大規模仰賴進口，因此，印度祭出最新許可規定可能會衝擊今年稍晚的購物季銷售。

目前對印度許可規定的實施細節仍不清楚。印度、美國雙方同意進一步研議，找尋解決方案來化解彼此疑慮。