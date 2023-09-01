台灣只有一座「護國神山」台積電還不夠，財信傳媒董事長謝金河表示，捍衛台積電一個人的武林要有更多「護國群山」，期待廣達、台達電、聯發科可以再蛻變，而要成為護國神山或護國群山，最起碼產品要有世界級的競爭力，營收、獲利都能扶搖直上，才能帶動台灣經濟實力更上層樓。

謝金河在臉書發文指出，自己閲讀林宏文著作「晶片島上的光芒」，文中提到台積電不只要創新技術，更要投資創新技術！這句話切入最核心的梗。台積電為什麼能成為護國神山？這單從去年台積電淨利1.06兆元，就可看到威力。

他認為，要成為護國神山或護國群山，最起碼產品要有世界最強大的競爭力，營收、獲利都能扶搖直上。這次輝達（Nvidia）公布季報，一看這是一張漂亮得不得了的成績單，現在Nvidia市值1.2兆美元，領先超微（AMD）至少1兆美元，這就是最現實的差距。這次台灣的AI供應鏈有機會，是因為科技運用及地緣政治。

謝金河還透露，他對中鋼董座翁朝棟說，中鋼要朝著特殊鋼品及高質化產品邁進，甚至必須在氣體氖氣找到出路。同樣在石化產業也是如此，今年AN跌21%，丁二烯跌3.6%，Ldpe跌7.15%。中國石化廠產能全開，價格失速墜落，再多的ECFA加持也救不起石化業。大家要想想像林德的氣體打遍天下無敵手，這是核心競爭力。

「台灣要有更多護國群山，才能捍衛台積電一個人武林的金鷄獨立。」謝金河期待，廣達、台達電、聯發科三大廠可以再蛻變，台灣躋身世界的企業更多，經濟實力也可以更上一層樓。