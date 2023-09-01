鴻海集團創辦人郭台銘28日上午宣布參選2024年總統大選，若加上國民黨侯友宜、民進黨賴清德以及民眾黨柯文哲，恐成為四腳督的局面。而近日就有一份最新的民調指出，對於「郭台銘宣布參選總統，四咖督你支持哪一位？」有33％的網友支持「侯友宜」，有46％的網友支持「柯文哲」，兩人差距只有13％，引發討論。

YouTube頻道《江湖》31日對於「郭台銘宣布以總統參選人投入2024，四咖督你支持哪一位？」進行網路民調，截至31日晚間23時止，已有2萬人參與投票，有6％的網友支持「賴清德」、有33％的網友支持「侯友宜」、有46％的網友支持「柯文哲」、有15％的網友支持「郭台銘」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「不要綠，綠真的太誇張了」、「只支持柯先生」、「在野只要不整合還是金孫贏」、「唯一支持柯文哲，每次都屌打」、「民進黨做多年，薪水沒漲，隔空喊話，該時代讓人的時候了」、「在野不整合，民進黨笑呵呵」、「在野黨不努力整合，真的還是輸給民進黨，真的要贏回來，撥亂反正」。