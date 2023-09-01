國防部31日提出112年中共軍力報告書指出中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程。中共對台威脅分為低、中、高三種樣態，預判解仍續以低、中、高強度「軍事活動」，對台保持軍事威懾力度。前駐紐西蘭代表介文汲指出，民進黨政府、外交部動不動就挑釁，但國防部報告有深刻的用意，警告政客不要鬧了。綠營天天喊備戰，但現在戰鬥機飛行員一個個退伍，座艙比出現缺口，未來任務愈來愈重該怎麼因應？

「軍方把報告書這樣寫的話，就是在警告這些政客，說你們再這樣子搞下去，就是要打仗了！」介文汲31日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，其實他這個意思是說，他並不是想打仗的。軍方、國防部是最時時刻刻在提出警訊，說不要再鬧了，對方都已經真的在秣馬厲兵了，練兵那麼久了，你再去往裡面挑撥、刺激，去製造仇恨，那就危險了。但這沒有用，他們是軍人，當然講實話，可是外交部那個吳，天天到處去挑！

介文汲質疑，今年又要推台灣進聯合國，又要搞2758號決議，沒事就想搞事，你怕軍人太閒？人家軍人的命也是命，不要老是把好好的台灣推到戰爭邊緣，你不打仗，就把軍人害到那個地方？

「所以我覺得邱國正，他寫這個報告是有深刻的用意！」介文汲指出，所以他每一年寫的情勢都是很緊張，可是問題是像吳釗燮他們就聽不進去，像賴清德就聽不進去！繼續搞什麼中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣已經獨立了，就搞這些東西，就是把台灣的軍人往戰場上送！

介文汲強調，一定是軍人去打仗，他在後面準備接收他政治的美夢，軍人因為政客挑釁去打仗，你把我當砲灰嗎？現在台灣職業軍人慢慢感覺到，你們政客不負責任亂鬧，就是把軍人當砲灰。而且現在國家認同也搞不清楚，為何而戰也搞不清楚，所以邱國正他們是用意很深的。

「現在我的感覺更深刻！」介文汲直言，天天在那邊喊打喊殺的，說我們要備戰，人家說你去想辦法把氣氛和解，他說：沒有、我要備戰！花錢不說，備到什麼結果？我們的座艙比，我們的優秀的、成熟的、有戰技的、花了十幾二十年培養的戰鬥機飛行員，現在退伍了。一個退伍，你幾十年的努力就沒有了。成熟的戰鬥機飛行員愈少的話，任務愈來愈重的時候，是不是剩下來的工作量也愈來愈多？