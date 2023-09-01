台積電在德國設廠有望獲得高達50億歐元的補貼，但卻引發包括英特爾等同業不滿，除台積電和英特爾獲得龐大金額補貼招致爭議，未來國際晶片大廠進駐，還可能進一步加劇德國技術工人的短缺危機。前駐紐西蘭代表31日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，「歐積電」還有兩間晶片大廠佔不少股份，建廠不完全是台積電的責任，會減輕很多衝突機會。美國光工地管理就是一大學問，還有背後的工會、勞動標準等，要很小心。

介文汲表示，台積電是生產晶片的專家，他是第一流，可是廠不是他自己在建。因為他要特別的工法，要造出一個無塵的工廠，他在台灣有固定的營造包商，聽說有兩個公司去幫他做，這不是台積電的人，而是過去承包台積電在台灣一廠、二廠，這些老的工程夥伴去做。

介文汲提到，這些工程夥伴在台灣修了很多廠，很厲害，可是到美國的環境去修廠，他沒有經驗！他不可能把所有台灣的工人通通帶去那邊做，他還要用美國的工人，而最難打交道的就是美國工人，還有他們後面的工會！

「台積電到德國，可能問題會比較少一點！」介文汲指出，因為他跟歐洲當地幾個大的晶片廠是合資，成立的新工廠叫歐積電。在德國的話，台積電能夠主導的會比較少一點。因為美國這個廠的話是說，我給你一塊地，就讓你自己去蓋。到歐洲的話，因為好幾個晶片大廠都有入股，台積電好像就是50％，另外還有兩個公司，也各佔了相當大的股份，所以建廠就不完全是台積電一間公司的責任，這會減輕他很多衝突的機會。

「讓台灣去美國施工的話，光工地管理就是一大學問！」介文汲強調，工地安全、工地衛生、勞動標準，還有工人的福利，我們的營建商是完全沒有經驗。在美國當老闆，要用美國的員工，要很小心。自己知道太多這種故事，美國是沒有退休制度的，以前聽到有台灣雇主說，他不想用這個人了，問為什麼不用？他說因為你年紀太大、你該退休了，被勞工一狀告到法院，他不但要繼續用，還要賠錢！

介文汲直言，所以每個地方的文化跟勞動標準是不一樣的！