美國商務部2019年以安全疑慮為由，將華為列入出口管制清單。在商務部長雷蒙多訪問中國大陸時，華為29日奇襲發布「Mate 60 Pro」智慧手機，實測已經到了5G的標準，象徵中國大陸晶片生產突破美國封鎖。台大教授左正東表示，華為晶片來源，業界有兩個推測：中芯國際代工或是自製。

左正東31日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，華為「Mate 60 Pro」手機，業界有兩個推測：華為手機是中芯國際代工的，中芯國際代工的華為晶片，用的還是艾司摩爾的機器，因為用的是深紫外光的曝光機，所以還是可以讓它進口到中國大陸；且中芯國際已經獲得美國的許可，替華為製造晶片，所以這種說法，華為新晶片的製造，仍然是在美國同意下去做的，因為它是通過中芯國際艾司摩爾的機器。

左正東指出，另外還有一種說法，不只是來自中芯國際，而是華為自己的工廠，因為華為已經收購幾個工廠、蓋新的工廠，甚至還有另一個猜測，華為通過別公司的名義，突破美國的封鎖，然後取得美國的晶片。

左正東點出，最主要關鍵是那個設備，先要有那個設備，才能夠製造晶片。以上是目前針對華為晶片來源的兩種解釋，但是因為現在沒有華為內部的人出來說，這就成了懸念。