華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」29日突然在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，估計在高通驍龍865／麒麟9000水準，也就是2020年的業界頂尖。前駐紐西蘭代表31日在《新聞大白話》節目表示，華為的高階晶片曾由台積電幫忙生產，2020年5月美方下禁令把華為高端手機晶片完全斷供，連海思設計晶片的軟體也禁掉，但如今仍推出先進製程的產品，遠快過一般估計，這是非常大的能力展現。

「其實華為的高端手機一度要成為世界第一品牌，全世界的市場都要被他搶佔下來！」介文汲強調，美國就開始對華為下手了，在兩次大的禁令以後，2020年5月全面把華為高端手機的晶片完全斷供。那時候華為的高階晶片是台積電幫忙生產的，那時候幫大陸手機生產的高端晶片，佔台積電整個生產幾乎到了3成！美國一個禁令以後，華為就拿不到任何高端晶片，所以他的高端手機就在市場上一夕之間垮掉了。

介文汲提到，在台灣最後一間實體店也關了（21日，高雄夢時代門市），所以華為事實上是被打得蠻慘的，可是從2020年5月到現在3年3個月，這支新的手機Mate 60 Pro證明了兩點：第一，他裡面用的核心處理器叫麒麟9000S，是華為海思設計的。

「其實海思過去也是設計不出來，為什麼？因為美國把他的設計晶片的軟體給禁了！」介文汲指出，所以就變成說，你會設計，可是你沒有工具！我是大廚，可是我沒有鍋子、我也沒有鏟子，我燒不出菜。可是經過3年2個月，現在海思產出5奈米還是7奈米，已經算是先進製程的產品。

介文汲強調，這是美國把他斷供的晶片，華為已經自己在中國大陸把它製造出來了！也就是說美國整個打壓華為、打壓中國大陸IT產業高端晶片的供應，只經過了3年多，不管在設計還有製造上，中國大陸已經成功靠自己、靠國產的力量製造出來了！

「這比大多數一般人過去的想像、估計都快了很多！」介文汲直言，這是非常大的一個能力的展現！