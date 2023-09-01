女人愛美的指標之一是「再瘦一點點」以保持身材，然而若想延長見證世事變化、含飴弄孫的歲月，可別太執著於減重。美國一項針對5萬人的最新研究結果顯示，晚年維持體重數字穩定很可能就是活成百歲人瑞的關鍵所在，活到90歲的機率可翻1倍；60歲以後若體重明顯減輕，迎接100歲生日的機率將大降38%。並未刻意減重的女性尤其要注意體重數字變化，體重減輕可能是健康不佳的徵兆。

英國《每日郵報》周三（8/30）報導，美國加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）團隊針對5萬4437名60歲以上的女性進行研究，這群女性分為3年內體重維持基本穩定、體重減輕至少5%兩組，觀察結果顯示，活到100歲、90歲、90歲的機率各自降低38%、35%、33%。

研究團隊指出，自稱並未刻意減重的女性尤其要注意，這可能是健康不佳、壓力或身體衰弱的跡象。不過，倘若減重是出於醫師的建議，那麼應該按照醫囑控制體重，尤其是肥胖人士。

加州大學聖地牙哥分校研究顯示，年紀大了以後維持體重數字穩定，長壽機率比較大。（示意圖／Shutterstock）

這5萬多名女性年齡介於61歲至81歲，超過一半活到90歲，研究期間約9%活到100歲。無意減重但體重數字下滑的女性之中，約3分之1表示原因是生病，將近29%表示食慾不振，23%歸咎於壓力；這類女性活到90歲的機率低於51%。透過改變飲食或運動的方式刻意減肥者，活到90歲的機率只降低17%。

3年內體重增減不超過5%者，活到90歲以上的機率增加1倍。未刻意減重但體重減輕5%以上，對預期壽命影響最大。

至於60歲以上女性體重增加5%，她們活到90歲以上的機率並無增減，原因也許出在中年與中年之前的體重增加更可能導致壽命縮短。

女性晚年體重出現意料之外減輕的狀況時，一般建議是就醫檢查，不過這其實也是常見的情況，不一定代表有什麼警訊。

這項研究也支持年長男性體重減輕可能過早死亡的證據。研究成果已發表於《老年學期刊》（Journal of Gerontology: Medical Sciences）。