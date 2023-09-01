印度種姓制度影響人的地位，一般印象中，皮膚越白皙，種姓可能越高。就有網友貼出一張印度正妹在日本逛街的照片，直說根本不像印度人。不少鄉民一看嚇到，直說種姓高到看到她要下跪。

原PO在PTT八卦版發文「住在日本的印度妹子」，貼出了4張照片，只見照片中的印度正妹有著一頭秀髮，五官精緻，身材火辣，皮膚更是白裡透紅。讓他忍不住質疑「印度人不是都黑黑的嗎，這個怎麼這麼白，是不是有黑科技」。

鄉民們看到紛紛推文：「這個種姓高到你見到他要下跪」、「高種性的皮膚都很漂亮」、「這一看就高種姓，另外印度有膚色白的」、「高級印度人都很白的」、「這已經是印度天龍人了」、「這種等級很頂的印度人，一般人攀不起啦」、「我北美公司的印度白人，真的地位特別高」。

不過實際查證，該名正妹名為Kriti，是一名住在日本的模特兒，IG和YouTube都有40萬左右的粉絲，根據她的自我介紹，身體中流有印度、日本與韓國三種血統，可能是Kriti不像傳統印度女性的緣故，但是否為高種姓印度人則不得而知。