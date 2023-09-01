黛妃生前與約克公爵夫人莎拉曾是英國王室妯娌，關係友善。

英國國王查爾斯三世的前妻黛安娜王妃1997年8月31日車禍去世至今已26年，優雅華貴身影仍受推崇。查爾斯胞弟安德魯王子的前妻、約克公爵夫人（Duchess of York）莎拉比黛妃晚5年嫁進英國王室，身為妯娌，莎拉的外貌氣質、時尚品味均不若黛妃出眾。今年63歲的莎拉近日吐露心聲，她因經常被人拿來與黛妃比較而自我厭惡多年，直到最近因罹患乳癌接受乳房切除手術後，終於「醒悟」。

莎拉佛格森（Sarah Margaret Ferguson）出身鄉紳階級，1986年7月嫁給英國女王伊莉莎白二世次子安德魯（Prince Andrew），成為王室成員，當時她26歲，暱稱「佛姬」，婚後生了兩個女兒碧翠斯（Princess Beatrice）、尤吉尼（Princess Eugenie），1992年與安德魯分居，1996年5月離婚。

莎拉比黛妃大2歲，兩人結識於少女時期，嫁進王室前已是朋友，據說當初把莎拉介紹給安德魯的就是黛妃。黛妃也在1996年離婚，比佛姬晚了3個月。然而，即使莎拉離婚前後醜事不斷，安德魯近年捲入性醜聞難堪至極，兩人離婚近30年以來一直住在同一屋簷下，關係友善，她與前婆婆伊莉莎白二世互動也很密切。

princess diana and sarah ferguson poking people with umbrellas at royal ascot (1987) pic.twitter.com/68ohkI6aaC — бен (@poshdelrey) December 5, 2021

今年6月，莎拉傳出罹乳癌並已於倫敦接受單側乳房切除的消息，醫院表示手術成功。術後她待在溫莎堡皇家小築（Royal Lodge）休養，最近重拾生活步調，積極運動。

莎拉周四（8/31）在她的播客節目「茶話」（Tea Talks）第1季最後一集提及，回首前塵，她認為自己生了一雙「美腿」，當年「長得還不錯」，但她「不喜歡自己」：「我以前總是被人拿來與黛安娜比較，後來我一廂情願覺得自己不優。」

Sarah Ferguson, Duchess of York, is opening up about writing her first novel, Her Heart for a Compass, reading to children every day during the pandemic for her video series, and her loving memories of Princess Diana. Watch the full PeopleTV special: https://t.co/BhaXb6ePad pic.twitter.com/NCCdcokDUQ — People (@people) July 14, 2021

今年5月初英王查爾斯三世加冕大典登場之前，莎拉接受例行乳房X光檢查發現病灶，問題不小，醫師考量X光陰影面積，建議她切除單側乳房。莎拉獲知罹癌震驚難過，後來決定儘速動手術，「別無選擇」。手術長達8小時。

「茶話」共同主持人問莎拉，是否必須「切除身體的一部分」方能「醒悟」？莎拉說：「不是因為目睹死亡，而是醒悟到別再擔憂、自我厭惡、自我懷疑，這一切都該停止。別再討厭自己。」莎拉也說，術後身上有了一個很大的疤痕，她卻變得喜歡自己，她為此自覺幸運。

莎拉還透露，女王伊莉莎白二世對她說過的最後一句話就是「忠於你的本色就好」：「女王對我的個性一清二楚。當我偏離自我，她會很生氣。」她坦言，「現在的我忠於本色，為此我自認極為幸運」，當初姊姊送她去做乳房X光檢查也是萬幸，「救了我一命」。