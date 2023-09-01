在交易人消化最新通膨數據，同時等候美國政府就業報告出爐之際，華爾街股市主要指數今天走勢分歧。就業數據是影響未來升息決定的一項關鍵。
道瓊工業指數下跌168.33點或0.48%，以34721.91點作收。
標準普爾500指數下滑7.21點或0.16%，收4507.66點。
科技股那斯達克指數上漲15.66點或0.11%，收14034.97點。
費城半導體指數上揚27.01點或0.74%，收3670.93點。（譯者：楊昭彥）1120901
在交易人消化最新通膨數據，同時等候美國政府就業報告出爐之際，華爾街股市主要指數今天走勢分歧。就業數據是影響未來升息決定的一項關鍵。
道瓊工業指數下跌168.33點或0.48%，以34721.91點作收。
標準普爾500指數下滑7.21點或0.16%，收4507.66點。
科技股那斯達克指數上漲15.66點或0.11%，收14034.97點。
費城半導體指數上揚27.01點或0.74%，收3670.93點。（譯者：楊昭彥）1120901
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