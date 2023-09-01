一名網友表示，2年半前賣出一輛車，卻被買家搪塞各種理由拖欠款項至今，對方一下透露確診，之後又說失業、母親過世，因此無法牽車，讓身為賣家的他直呼沒天理，不禁詢問「怎解」？
原PO在「爆怨公社」表示，自己賣車給一個人，卻被拖了2年半不付錢，買家一下說是確診，一下透露失業、公司倒閉，甚至瞎扯母親過世。不料，後來原PO乾脆要求買家還車，又被對方告知「無法牽車」。
根據曝光的對話截圖可見，買家表示，車子胎紋沒了，擔心開去高速公路會被開單，就連冷氣也有故障，「我真不知道該怎麼交給你。」原PO見狀怒回，「車拿走2年半，沒付一塊錢，你現在跟我講這個？」事後他也相當無奈，「請問這種能有什麼天理？怎解？」
貼文一出引發熱議，網友相繼表示「有合約的話應該可以告」、「個人賣車需要法院公證，（如果）口頭交易就過戶了，你就當作拿一輛車看清人性」、「不要臉的人理由都好合理」、「賣的當下就該請對方辦貸款了」、「搞不好車已經被賣了」。
此外，也有網友提出質疑「可以忍2年多都不告，也是另一種厲害」、「賣家是怎麼讓買家牽車的？沒有付錢？沒有過户？買賣合約？太多不合理的疑問，這篇是討拍文還是抱怨文我也搞不懂了」、「正常人兩個星期就報警了」、「沒付一塊錢車為什麼要給他開走」、「為什麼可以拖到2年多？3個月內沒收到錢，車子就準備拖回來了，你本身問題也很大」。
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