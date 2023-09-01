澳洲學梨一名55歲母親，8月30日在教17歲兒子開車，期間不慎與一輛大卡車發生擦撞。不料，當她下車想找司機理論，卻被對方直接輾斃，事發過程都被緊隨其後的兒子目睹，後來也因飽受驚嚇，而在現場接受醫護治療。

根據《每日郵報》報導，利奧妮婭皮康（Leonia Picone）當地時間早上6時30分左右，在維特萊爾公園（Wetherill Park）帶著17歲兒子練習開車；眼看擦撞事故發生，她讓兒子先將車子停妥，接著獨自下車走到卡車前方，試圖引起司機注意與理論。

不過，司機非但沒有立刻出面，反而踩下油門朝著利奧妮婭皮康撞去，將她輾壓在地。當下利奧妮婭皮康的兒子就在不遠處看著一切上演，根本來不及阻止悲劇發生，雖未因此受傷，但卻受到驚嚇，不得不在現場先行接受醫護治療，至於利奧妮婭皮康則被宣告死亡。

事後51歲卡車司機便被送往利物浦醫院（Liverpool Hospital），接受藥物與酒精反應測試，不過很快就遭獲釋，目前尚未面臨任何法律指控。

另一方面，利奧妮婭的家人，當晚來到事發現場舉行悼念活動，她的妹妹羅內爾卡梅倫（Ronelle Cameron）相當難過，妹夫透露利奧妮婭不僅善待父母，也是一名盡責的母親。

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