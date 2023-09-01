不少民眾或多或少好奇，是否真的存在「死後世界」？身兼放射腫瘤學家的美國瀕死體驗研究基金會（Near Death Experience Research Foundation，NDERF）創立者傑佛瑞朗（Jeffrey Long），總結多人高達5000多次的瀕死經歷，並以相關案例佐證，除了相信人類一定會有來世，更稱「死後世界的確存在」。

綜合《商業內幕》、《紐約郵報》報導，傑佛瑞朗早在30多年前擔任實習住院醫師，就對瀕死體驗 （NDE）著迷，之後1998年創立瀕死體驗研究基金會，從中研究多人高達5000多次的瀕死經歷，並將瀕死體驗定義為「昏迷或臨床死亡、沒有心跳的人，在看到、聽到、感受到情緒並與其他生物互動時有清醒的體驗」。

傑佛瑞朗表示，雖然瀕死體驗的結果不盡相同，但有不少人表示，他們的意識與身體分離當下，通常會在上空盤旋，還能清楚看到、聽到周圍發生的事情。面對此種說法，傑佛瑞朗直言「我開始相信，人類肯定有來世」，他還引用一名婦女騎馬期間昏迷，後來卻能如實描述後續景象的案例佐證，「當她的馬奔回穀倉，她的意識隨著馬移動，儘管她的身體不在那裡，但她卻能準確描述穀倉後來發生的事情。」

與此同時，也有經歷瀕死體驗的人指出，自己就像「被帶到另外一個世界」，先是穿過一條隧道，後來看到明亮的光芒，受到眼前已故親人的熱烈歡迎，接著看到自己的生活場景熠熠生輝。

傑佛瑞朗承認，「我讀過相關大腦研究，想過瀕死體驗的所有可能科學解釋，歸根結底，它們都站不住腳。」他也認為，即便這些瀕死體驗的報告已成陳腔濫調，值得注意的是，原本一些沒有接觸相關經驗的孩子，後來都有描述類似的所見經歷。

其實，傑佛瑞朗並非唯一一名進行類似研究的人。維吉尼亞大學教授布魯斯格雷森博士（Dr. Bruce Greyson），也在親身經歷瀕死體驗之後得到啟發，十分同意傑佛瑞朗的觀點，透露這些靈魂出竅者都說看到明亮的光，及與死去的親人重聚。而據布魯斯格雷森博士的研究，約有10%到20%瀕臨死亡的人，反映有過類似經歷，約是人口的5%。

此外，格雷森博士2021年接受《華盛頓郵報》訪問強調，「我認為絕大多數證據都能表明，人類的身體並不全是我們以為的樣子，似乎還有某種東西會在死亡後仍存在。」

最後，傑佛瑞朗透露，自己雖對瀕死體驗的研究充滿熱情，但他日常工作仍以幫助患者對抗癌症為主，「研究NDE讓我成為了一名更好的癌症醫生，讓我能以更大的勇氣和激情，幫助我的病人面對許多危及生命的疾病。」

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