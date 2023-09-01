美國達美航空（Delta Air Lines）一架編號175的航班，當地時間29日正從義大利米蘭飛往美國喬治亞州亞特蘭大，卻在即將降落目的地機場期間遭遇亂流，導致共有11名機組人員與乘客受傷，並遭送醫急救。另外，根據女乘客拍下畫面，可見飛機降落之後，傷者躺在擔架上被抬出機艙，目前具體傷勢尚不清楚。

綜合外媒報導，一架載有165人的達美航空編號175航班，當天準備降落哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，卻於途中遭遇亂流。達美航空發言人指出，該架飛機一共載有151名乘客、10名空服員、4名機師，此事造成其中共有11人受傷，目前傷勢暫不對外公布。

達美航空發言人表示，當下的首要任務就是照顧受傷的乘客與機組人員，「感謝醫護及時提供醫療救助，並將傷者送往醫院。」同時，達美航空也正對行程受到延誤，但未受傷的乘客提供食宿，並在後續重新安排航班。

另外，也有女乘客拍下當時畫面，可見飛機降落之後，傷者躺在擔架上被抬出機艙，還有一名乘客在用冰袋冰敷頭部，而在航廈也有多人坐著輪椅、戴著頸圈固定脖子。憶及事發經過，女乘客透露，當下一名女子頭部撞到機艙上方的行李架，傷者包括多名機組人員，「就在（飛機）緊急迫降之後，傷勢不重的人必須留在飛機上，直到新的機組人員到來，因為沒有機組人員就無法下飛機。」

一對不願透露姓名的情侶指出，多名傷者降落後被陸續送醫，其他乘客則在機上等待約2小時，「機上到處都是血，太可怕了。」

美國聯邦航空總署（FAA）證實，該架航班是在距離哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場大約40英里（約64公里）的上空遇到亂流，時值晚間7時左右，所幸飛機平安降落。

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