國外一名新娘日前在婚禮舉行期間，突然摀臉跑進廁所哭泣，只因發現6歲外甥身穿白色服裝，而未依照事先講好的著裝規定出席典體，之後她甚至當面威脅外甥母親，說要將人趕出會場。不過，新郎認為，新娘反應過度，結果2人後來為此大吵一架，女方家人得知此事後還要求男方道歉，讓他非常無奈。

新郎在論壇Reddit表示，當天看到新娘雙手摀臉走進廁所，「我可以明顯看出我的妻子很不高興，因為我們已經在一起3年了。」而他後來上前敲門關心，發現妻子坐在地上哭到睫毛膏都掉了，立刻追問原因，卻被告知「我們的一名外甥，穿著白色牛仔褲和白色領結」。

儘管新郎認為妻子反應過度，畢竟外甥事前對有著裝規定一事並不知情，但仍連忙安慰妻子，說服對方應要盡情享受2人的婚禮時光。不過，妻子卻對此事耿耿於懷，甚至當面威脅外甥母親，揚言外甥若是不去更衣，就要立刻將人趕離會場，語畢再度哭泣。

妻子強調，由於當天是她的大喜之日，不想就此毀於外甥之手。新郎對此氣炸，認為妻子才是說一堆廢話毀了婚禮的人，「我告訴她，她不僅自私而且缺乏安全感，居然擔心一名6歲孩子比她好看。」他也透露，當初其實非常理解，妻子立下不許賓客穿著白色服裝出席婚禮的規定，是因如此一來便與新娘的白紗「撞衫」，的確有失尊重，但不贊同妻子後續的應對方式。

婚禮結束之後，妻子為此與新郎冷戰，結果岳母得知此事，竟還要求男方道歉，讓他無奈透露，「我真的不認為我錯了。」

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「她（新娘）該不會是害怕，大家會把他（外甥）認成新娘」、「也許大家真的會把他（外甥）認成新娘，因為她（新娘）的表現感覺只有6歲」、「白色象徵純潔，顯然一名6歲孩子會比新娘更有資格穿上這個顏色的服裝」。

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