氣象局公布海葵暴風圈侵襲機率。（圖取自氣象局網頁）

西太平洋3颱共舞！受颱風外圍環流影響，今（1日）晨氣象局清晨針對5縣市發布大雨特報，低窪地區防積水。氣象專家吳德榮指出，「海葵」緩慢增強中，今將跨過「中颱」門檻，其「不確定性」很高，需密切觀察模式的調整，周末防強風豪雨。另氣象局也公布海葵暴風圈侵襲機率，其中宜蘭縣69％、台北市64％、新北市65％。

氣象局發布豪、大雨特報，影響時間持續至1日上午

大雨：台北市山區、新北市、金門縣、基隆北海岸、宜蘭縣

氣象局表示，受到蘇拉颱風外圍環流影響，基隆北海岸及宜蘭縣(頭城鎮)有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭及台北山區有局部大雨發生的機率。

吳德榮在「老大洩天機」專欄指出，最新(1日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海葵」緩慢增強中，今(1日)將跨過「中颱」門檻，向西北西進行，下週(3)日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；「不確定範圍」涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。「蘇拉」今日中心沿著大陸沿海，暴風圈嚴重威脅香港、廣東一帶。另一「輕颱鴻雁」緊隨「海葵」之後，往日本南方海面，無侵台疑慮。最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，「海葵」的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表「不確定性」很高，需密切觀察模式的調整。

吳德榮指出，觀測資料顯示：昨(31)日各地區高溫大約在33至36度〔北部(新北三峽區)35.7度，中部(彰化溪湖鎮)35.3度，南部(台南左鎮區)33.6度，東部(宜蘭南澳鄉)33.1度〕。今(1日)晨截至4：53各地區平地最低溫約22至25度〔北部(新北石門區)24.7度，中部(嘉義東區)24.0度，南部(屏東萬巒鄉)23.5度，東部(花蓮壽豐鄉)21.6度〕。(再降請自行更新)

最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(1)日「蘇拉」遠離，降雨雖較昨日緩和，但各地仍有局部陣雨的機率，局部地區有較大雨勢。各地區平地氣溫：北部25至35度，中部24至35度，南部24至34度，東部22至34度。

最新模式模擬顯示，週末(2、3日)兩天、「海葵」外圍或其環流影響，部分地區有明顯降雨及強風，與「海葵」路徑密切相關，需注意最新資料。下週一至週四(4至7日)台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應續觀察。