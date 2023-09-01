美國近期宣佈將出售F-16V所使用的紅外搜索追蹤系統（IRST）莢艙，兩岸軍事界都熱烈討論這項裝備可以增強F-16V對抗中共殲-20隱形戰機的能力。這種被動式的偵測系統一向不為美軍喜愛，但近年由於對抗隱形戰機與隱形巡航導彈而受到重視。不過，雖然它確實提升F-16V發現和追蹤殲-20的能力，但在真實的戰術運用上，這兩款戰機可能沒有機會在空戰中遭遇。

俄羅斯入侵烏克蘭後加深了西方世界對中國入侵台灣的焦慮，因此台灣軍隊的裝備是否足以應對共軍最初的攻擊，更加受到美國軍事規劃者的重視。由於共軍入侵台灣必須跨海作戰，因此其空軍與海軍肩負的任務格外重要，對防衛方台灣而言，缺乏5代戰機是明顯可見的劣勢。美方因此同意提升F-16V的紅外搜索與追縱能力，做為其應對殲-20的戰力倍增器。除了出售IRST紅外搜索追蹤莢艙，軍售還包括輔助設備與後勤服務系統。

美國宣佈將售予台灣F-16V所使用的紅外搜索追蹤系統（IRST）莢艙，兩岸都熱烈討論這項裝備對F-16V對抗中共殲-20隱形戰機有何影響。（圖／美國空軍）

美方在宣布同意這項軍售案時沒有說明由位家承包商負責，但是有提到洛馬公司是這類裝備的主要承包商之一。洛馬公司長期以來參與多種軍售項目，也是與台灣建立軍事工業合作關係的首家美國國防承包商。軍事媒體分析稱，很大的機率這項交易將由洛馬公司承接。

IRST作為4代戰機的戰力倍增器，很重要的原因是中共開發出具有雷達隱形能力的第5代戰機殲-20。它除了可以輔助雷達做更準確定的判別外，還可以與傳統雷達結合，形成強大的傳感器數據串聯系統。而且由於IRST是被動式的，沒有發射訊號，因此目標對手不會發現自身已經被IRST偵測到，這對於使用主動式的相控陣雷達的對手具有特殊的優勢。

美國開發IRST作為4代戰機的戰力倍增器，是原因中共開發出5代戰機殲-20。（圖／新華社）

此外，IRST的另一個好處是它不會因為隱形戰機雷達反射面減少而影響偵測功能，同時也不會被電子戰或其他干擾雷達的和其他射頻攻擊。因此在高強度電子戰環境中以及與隱形戰機對抗時，是取代傳統雷達的最佳選項。

雖然IRST有上述各種極佳的優點與能力，但是IRST是否能讓F-16V的戰力提升到與殲-20匹敵？很遺憾的，現實上恐怕還做不到。殲-20的雷達隱形功能仍然在對戰時具有難以鎖定的優勢，換裝WS-10向量推力引擎也讓它具有更出色的機動性。F-16V可以超越殲-20的只有最大速度，僅2.05馬赫對2.0馬赫，難以形成憂，如果加上外掛IRST莢艙造成的阻力，就更難有什麼作用。

F-16V除了比殲-20多一門機砲外，其他的性能幾乎沒有可以勝過殲-20之處。（圖／美聯社）

此外，F-16V有一門機砲，而目前的殲-20版本沒有。按戰機空戰的歷史紀錄，超音速戰機唯一的一次用機砲擊落對手是在1972年的越南。儘管如此，比對手多出一項機砲便是優勢，而且機砲不像空對空導彈一樣會被鋁箔條或熱誘導彈等反制措施所欺騙，對於僅有不到200公里寬的台灣海峽來說，機砲的有無可能就會造成相當的差距。

也有軍事分析人士指出，在未來台海爆發戰爭時，真正用來對抗中共戰機的應該是台灣的防空導彈，攜帶IRST莢艙的F-16V主要是獲取殲-20的數據，再提供給地面防空系統以導彈攔截，除非不得已，帶著莢艙主動去攔截殲-20進行空中纏鬥並不上算。而在只有不到200公里的海峽上空，又有大量防空導彈的環境下，殲-20也沒必要冒險入侵，F-16V與殲-20進行空中纏鬥恐怕只會是一般人想像的情節。

紅外搜索追蹤系統莢艙可以增強F-16V發現和追蹤殲-20的能力，但外界討論的卻是兩款戰機如何在空中對戰。（圖／本報資料照片）

出現戰機空戰情況比較有可能的是在台灣東岸，如此則是由中共航母上起飛艦載戰機執行任務，目前已知的只有殲-15與規劃中的殲-35戰機，只是這麼一來就又是完全不一樣的狀況了。