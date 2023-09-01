高雄市1日凌晨發生一起車禍事故，25歲的張姓男子因精神不濟，開車開到一半開始打瞌睡，沒想到整台車直直撞進路邊豆漿店的騎樓，另有2間店家也受波及，路邊停放的7台機車全被張男擊落，所幸當時營業中的豆漿店並無客人，無人傷亡。
據了解，當時張男於武慶三路南往北駕駛，疑似因精神不濟不慎打瞌睡，連人帶車撞進路邊店家騎樓，連一旁停放的機車也都全部遭殃，張男經酒測後就測值為0，現場也無人受傷，只是這突如其來橫禍也讓店家全嚇傻，損失了幾張擺在騎樓的桌椅，加上機車亂倒成一團，現場滿目瘡痍。
高雄市1日凌晨發生一起車禍事故，25歲的張姓男子因精神不濟，開車開到一半開始打瞌睡，沒想到整台車直直撞進路邊豆漿店的騎樓，另有2間店家也受波及，路邊停放的7台機車全被張男擊落，所幸當時營業中的豆漿店並無客人，無人傷亡。
據了解，當時張男於武慶三路南往北駕駛，疑似因精神不濟不慎打瞌睡，連人帶車撞進路邊店家騎樓，連一旁停放的機車也都全部遭殃，張男經酒測後就測值為0，現場也無人受傷，只是這突如其來橫禍也讓店家全嚇傻，損失了幾張擺在騎樓的桌椅，加上機車亂倒成一團，現場滿目瘡痍。
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