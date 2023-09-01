目前國內相關機器人、智能理財業者所推的產品來看，提供民眾投資的門檻從1000元起跳，使用費率的年費率從0.5％到1％，假設投入30萬元資金，約需每年支付業者約2600元不等的信託管理費。

此外，「國泰智能理財」主推股債配置共同基金，台北富邦銀行「奈米投」以海內外ETF為主，阿爾發機器人理財則主打美股等全球ETF。

CTWANT記者採訪到阿爾發投顧協理蔡至誠，他今年30歲出頭，三年前他辭去警察派出所所長公職，投入金融業，而他過去在大學就學期間，每月省吃儉用存下大半生活費作為入門投資成本，但他沒有進場台股，而是僅僅選擇二檔「美股ETF」VT、BND為標的，讓他四年來賺進60萬元大紅包。

至於他為何會選擇進入阿爾發服務，「因為他們也是以美股ETF為主要提供民眾商品，透過機器人大數據分析，除了較為容易入門，也能避免情感上的衝突。」蔡至誠說。

由於阿爾發機器人理財會依照民眾投資屬性而提供不同配置商品組合，蔡至誠進一步透露說，除了上述兩檔他個人會長期關注的美股ETF的VT、BND之外，同時他還會了解VIT、VEA、VSS、VNQ以及VNQI這五檔ETF。

新創公司開發「智能理財人臉辨識理財規劃系統」，刷一下人臉秒給股債組合建議，並告知每個月存多少錢，到65歲時就可能存到千萬元。（圖／業者提供）

蔡至誠說，民眾選擇機器人理財，也是願意接受「被動投資」一種方式，協助民眾可以透過科學化的投資方式，不用一直看盤，不用一直選擇買賣點，也不必一直進進出出市場，就能把時間專注在自己生活中人生中更有意義的事情。

根據CTWANT調查，機器人、智能理財在2023年的投資報酬率來說，阿爾發的13種股債組合約在6％～10％；華南好基智每日9種投資組合平均報酬率7.64％。

國泰智能投資在2022年市場大幅修正下，資產管理規模有逾20％成長幅度；王道銀行三大類機器人的投資組合績效普遍領先全球股、債配置各半的投資組合（以MSCI全球股票指數及全球債券指數各半計算）。

費用方面，多家機器人理財服務收取淨投資總額不到1％年費率之平台使用費（或稱信託管理費，按月持有日計算），有的免收申購手續費及信託管理費，民眾參與前可多加了解比較。

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