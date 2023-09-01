多年沒有合作，但柯叔元、王宇婕兩人默契超好。（圖／林士傑攝）

柯叔元、王宇婕17年前曾在《神機妙算劉伯溫》中合作，時隔多年終於又在《女兒大人加個賴》攜手演出，兩人戲裡、私下默契都好，訪問時一下鬥嘴、一下又互誇相當可愛。柯叔元誇讚王宇婕一直都很善良，認為她只要做自己就能迎來更多好事，而王宇婕則心疼柯叔元多年來不停地工作，比起自己更關心周邊朋友，因此希望他「為自己生活、做自己開心的事情、多照顧自己」。

王宇婕說柯叔元真的很照顧身邊的人，進組拍攝的第一天，柯叔元就拉著她介紹所有的幕後工作人員，「是所有工作人員喔！他記得每一個人的名字，我一定要說這個很難做到的。」王宇婕以敬佩的口氣說：「還有殺青宴的時候，叔元哥是一個一個把導演組、收音組等等的工作人員名字叫出來感謝。」

雖然不停鬥嘴，但柯叔元講起王宇婕的優點真心地稱讚：「她很善良！」（圖／林士傑攝）

她透露，認識柯叔元17年間總是看到他在工作，「我覺得已經變成像機器人那樣，好像都是為別人，因為他總是先想到別人。」王宇婕感性地說：「所以我希望他可以好好的、開開心心的生活，為自己生活，做自己開心的事情，然後多照顧自己。」

延續溫馨的氣氛，柯叔元說：「宇婕從頭到腳，到她的內在都是好的，她很善良，我覺得就是『你就是你，你就保持這樣就會很好』。」話鋒一轉，柯叔元突然爆料：「我17年前認識她的時候，她在談一個遠距離的戀情，我那時候就覺得她真的很傻，但我跟她不熟，又不好意思直接說。」讓一旁的王宇婕哭笑不得。

王宇婕心疼柯叔元不停工作，希望對方「為自己生活」。（圖／林士傑攝）

多年沒有合作，但兩人的默契卻不需要培養，他們笑說「早在17年前就養起來放」，柯叔元說：「應該是因為我們的個性某種程度以上還滿像的，就是都還滿直的，算是比較做自己啦...。」接著他自嘲：「因為這樣，所以比較沒這麼紅啦！」

這次在《女兒大人加個賴》中兩人有感情糾葛，王宇婕說彼此的節奏很搭，感覺難以形容，「就是對戲的節奏很舒服，我和和叔元哥會彼此帶節奏，因為有的時候我會很快、有的時候很慢，但跟著叔元哥就會有很自然的節奏。」

柯叔元劇中飾演黃薇渟、陳妤的帥氣老爸「賴打哥」。（圖／衛視中文台提供）

自然逗趣的演出成功帶動該劇好成績，開播以來收視率一路攀升，他們將功勞歸功於這次的好劇本上，柯叔元說：「劇本給我們很大的幫助，整整60集的鋪陳都是很舒服的。」其實，柯叔元每次受訪都對劇組、演員讚不絕口，甚至還沒殺青就在腦子裡寫好了第二季，看得出真心喜愛，演員群也期望能再續前緣。

衛視原創《女兒大人加個賴》於周一至周五晚間8點在中視首播，10點於衛視中文台播出，晚間12點則在LINE TV、KKTV上架。

王宇婕劇中飾演外科醫生，更為柯叔元摸胸檢查。（圖／衛視中文台提供）

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