2023池上秋收稻穗藝術節將於10月登場。創投教父、台灣好基金會董事長柯文昌31日表示，適逢雲門舞集50週年，藝術總監鄭宗龍將打造池上專屬版《天光．霞》，以山嵐稻浪為舞台，把劇場裡用數位影像創造的霞，回歸到池上的自然天地裡。

池上秋收稻穗藝術節今年邁入第15年，柯文昌也特別有感觸，他認為在台灣，民間要持續辦理地方藝術節不容易。希望池上秋收稻穗藝術節能像日本的百年祭典年年發生，這是台灣好基金會對台灣這塊土地永遠的承諾，他已成立信託持續挹注，要讓池上秋收稻穗藝術節長長久久走下去。

池上秋收稻穗藝術節由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、農村水保署共同主辦。池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢說，近來兩次颱風給池上稻作帶來豐沛雨水，也提醒池上農民要提早準備，才能把秋收稻穗藝術節辦得更好，歡迎大家10月來池上參與這場藝術饗宴。

2013年雲門舞集40歲，林懷民老師帶著雲門舞集來到池上，演出為池上創作的作品《稻禾》，讓池上秋收稻穗藝術節成為國家級的天然劇場，是雲門舞集首次與池上結緣；10年後，2023年雲門舞集50週年，藝術總監鄭宗龍以山嵐稻浪為舞台，獻上專屬於池上的《天光．霞》。

鄭宗龍透露，《霞》是在疫情時，舞者被隔離在家，他在視訊前讓舞者即興，用動作傾訴他們的心境，然後把傳來的孤獨、憤怒、無助或喜悅的動作，轉化為愉悅動人的舞作。而《天光．霞》池上專屬版，離開了劇場裡的影像與燈光，以純粹的舞蹈呈現不同意象的雲霞，別具意義。

首席贊助和碩董事長童子賢說，池上是台灣農業文化的「好帶頭」，讓大家看見農業不只是產業，而且是一種美好的生活方式。花東的山川大地就像神靈庇佑著我們，這場秋收稻穗藝術節就是融合人文、藝術與自然的饗宴，到時候也希望老天賞臉，給我們一個好天氣。

台東縣以「慢經濟」為發展主軸，正是由池上秋收帶頭開始。回望池上百年發展歷程，正是一部小型台灣移民史，台灣好基金會也邀請蘑菇設計創辦人張嘉行，在池上穀倉藝術館策劃「池上·薪傳」特展，走訪逾50位池上鄉親，翻箱倒櫃找出數百張照片展出；並邀請藝術家吳松明、顏安志及王榆鈞透過視覺及聽覺，喚起觀者心中的池上想像。「池上．薪傳」從第一個人翻山越嶺遷居，到一群人駐足落戶聚居為鎮，自成天地，是池上的過去、現在，和對未來的想望。