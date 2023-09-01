許育修。（博斯網球粉絲團提供）

台灣網球好手許育修今天在美網男單次輪先盛後衰，以5比7、4比6、4比6不敵英國一哥諾瑞，止步64強。即使如此，他仍締造6年來大滿貫台灣男網選手參賽最佳成績。

24歲的許育修從會外賽打起，3連勝闖進美國網球公開賽男單會內賽，為台灣網壇史上第5人。首輪擊敗澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），不僅大滿貫首勝到手，也成為繼盧彥勳、王宇佐後，第3位在大滿貫男單會內賽贏球的台灣選手。

世界單打排名第237的許育修次輪遭遇名列男單第16種子、世界單打排名第16的諾瑞（Cameron Norrie）。

首盤許育修挾首輪爆冷奪勝氣勢，共逼出8個破發點，3度出現盤末點，但28歲的諾瑞屢屢化險為夷，前10局雙方互保發球局。第11局，發球的許育修原有機會拿下，但關鍵時刻連續出現3次失誤，遭諾瑞破發。許育修氣勢受挫，下一局連失4分，以5比7先丟一盤。

許育修力圖振作，第2盤兩度破發，無奈前3個發球局都被破，4比6再失一盤，陷入無路可退的絕境。

許育修第3盤首局再遭破發，第4局雖破回一局，扳成2比2，但第7局又被破發，再陷頹勢。第10局，5比4領先的諾瑞以一記愛司球打出賽末點，許育修隨後接發回球出界，奮戰近2個半小時後敗陣。

與首役相比，許育修這場比賽主要在底線對抽，缺乏上網壓迫對手的機會，加上本身非受迫性失誤偏多，全場18個破發點只拿下3個，未能在諾瑞陣腳不穩時乘勝追擊，以致陷入苦戰。

這是許育修生涯第2度打進大滿貫會內賽。今年1月他也是從會外賽打起，3連勝闖進澳洲網球公開賽男單會內賽，首輪連失3盤不敵地主選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。

許育修8月在成都世界大學運動會囊括3金後首度挑戰美網，雖止步64強，仍是2017年盧彥勳以來首位挺進美網男單次輪的台灣選手，也締造6年來大滿貫台灣男網選手參賽最佳成績。他遭淘汰後，本屆美網單打賽事已無台灣選手。（編輯：郭中翰）1120901