選手翊庭（左）直指物化女性歌曲不好，酷炫急喊強烈抵制。（東風衛視提供）

《音樂主理人》本周進行的賽制是「流量密碼」，要與掌握流量密碼的網紅KOL或是YouTuber進行合作，製作一首有網感，而且年輕人會喜歡的歌曲，將以流量取勝，除了給一千名大學生盲聽盲測來投票之外，還邀請到全方位的創作人小宇、音樂界中的遊戲王子陳零九、百大DJ RayRay擔任飛行導師來評選，上周出爐的八強選手將分成四組，兩兩PK，網紅們都是初試啼聲，首次與選手嘗試音樂合作，沒想到表現不俗。

第一組上場的選手是3WICH與潘俊佳，兩人分別與知名實況主、電競女神阿樂(林妤臻)合作，自小有音樂底子的阿樂，用小提琴演奏陶晶瑩經典歌曲《姐姐妹妹站起來》登場，她與3WICH兩人身穿著紫色帽T，宛如情侶裝，主持人陶晶瑩看了忍不住說：「從穿著上感覺阿樂比較偏向3WICH這邊耶！」這次阿樂與3WICH將要帶來浪漫系的甜蜜曲風，在看完兩人的表演之後，DJ RayRay狂喊都要談戀愛了！

接下來由翊庭和李竺芯搭配百萬YouTuber「反骨男孩」的團長酷炫，酷炫出場一邊跳著Breaking舞蹈，一邊講冷笑話，笑翻現場眾人，陶晶瑩感嘆說：「真的很奇妙耶！其實《大學生了沒》有幾個真的是我們沒什麼印象，後來都變好紅。」趕緊又澄清：「我是說賀瓏啦。」還分享當時曾講過「酷炫」這個名字取的滿奇怪的，但覺得他後來真的非常努力，酷炫也回應自己滿努力的，陶晶瑩虧說：「我指的是把妹。」有趣互動讓全場笑聲連連。

提到唱歌，酷炫有出過一些比較KUSO的歌，透露想當饒舌歌手，能來節目其實滿開心，對他來說算是很大的挑戰，陶晶瑩請他分享和兩位選手相處的感覺，讓酷炫大驚失色表示沒有亂摸她們，也沒有跟她們約會，陶晶瑩直言：「是不是因為她們不是你的菜？」酷炫連忙說節目要莊重啦！讓陶晶瑩笑說：「酷炫談莊重耶！」

酷炫也提到兩位選手都非常厲害，他只講了一點自己的想法，結果一個星期之內，兩名選手就提出音樂的創作概念，他聽到的瞬間有點嚇到！李竺芯對酷炫的印象是嚴肅又聰明的人，就像金凱瑞跟周星馳的綜合體，陶晶瑩打趣說：「妳對他的評價那麼高啊！」

由於看到孫生幫酷炫做十年時空穿梭的影片，發現酷炫現在有30歲之後的煩惱，也成為李竺芯此次創作靈感來源，另一位選手翊庭則想做為女生發聲的主題，她認為有一些歌會物化女性，覺得這樣不好，因之前酷炫曾遭網友砲轟過物化女性，酷炫忙附和說：「有一些百萬網紅一直拍一些物化女性的影片，真的超糟糕的！應該要強烈抵制！」說完眾人笑到東倒西歪。

《音樂主理人》每周五晚間7點在東風衛視播出，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出。