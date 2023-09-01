殺警案受刑人易寶宏去年在台北監獄服刑申請赴外役監時，因北監2名承辦科員漏勾選毒品紀錄項目，導致易獲遴選赴外役監服刑，引發軒然大波，矯正署上月將2人函請廉政署立案調查。據悉，廉政署初步懷疑2人疑涉貪瀆罪，因此已正式報請桃園地檢署專案檢察官指揮偵辦，桃檢將以「他字案」蒐證偵查，檢廉不排除提訊目前在花蓮監獄服刑的易寶宏調查。

矯正署經初步調查後，8月14日將2名承辦人疑涉公文書登載不實罪嫌部分，函請廉政署偵辦，廉政署由肅貪組分「廉立案」調查，並就有無涉及貪瀆一併查明。據了解，廉政署初步懷疑2人涉犯貪瀆罪，因此已向北監轄區的桃園地檢署報請專案檢察官指揮偵辦。檢廉將進行相關偵查動作，以釐清案情。

「星二代」易寶宏因涉及北市信義區夜店殺警案，被判刑9年定讞，於2019年6月入獄，去年3月獲准至台東戒治所附設的武陵外役監服刑，基層員警不滿，上網留言「學長白死了」，引發軒然大波，促成立院三讀通過《外役監條例》修正案，隨後易寶宏因休假違規被送回一般監獄服刑，並取消易在外役監服刑的188天縮刑，甚至易申請假釋亦遭駁回。

法務部政風小組7月11日、18日、19日3度赴北監調查，發現易寶宏雖符合報名外役監受刑人的法定門檻，但北監承辦人填寫審查基準表時，在毒品紀錄項目勾選錯誤。

法務部發現，出狀況的承辦人是2021年12月到任，2022年審查易寶宏申請外役監遴選，是他首次承辦這項業務；易寶宏有觀察勒戒紀錄，判決書雖有附註，但承辦人只看判決書正面，認為易是初犯，因曾觀察勒戒不會被法院視為累犯，所以產生誤會，在審查基準表有無毒品前科部分勾選「無」。而主管覆核時也未發現，以致易寶宏獲遴選至外役監服刑。

北監7月28日曾開考績會懲處北監調查分類科科員、負責名籍的總務科科員2人各申誡1次，但矯正署認為，對相關人員違失情節及懲處結果未臻周延，要求一併檢討主管監督不周責任，因此退回北監再議，責成北監盡速再開考績會核議。

據了解，北監上月已二度召開考績會，對相關人員「加倍」懲處，其中2名承辦人各被記2次申誡，至於2人的直屬科長則因監督不周，記申誡處分。

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