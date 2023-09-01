王慰慈指出，這不是「兒童神單」，因為當初設計就不是針對兒童，原本是希望提供客戶長期保障，所以並不是在看金流部分，保險概念本來就是越早、越年輕買，保費比較便宜。她也表示，這張保單並非停售，而是準備好上架新商品，新的內容就是維持上一張保單的概念，且保障定額有加大。

此外，保誠人壽長期關注三明治族的需求，今年推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提倡三明治族「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」，同時今天起到9月4日期間連續4天，於華山1914文化產業園區西一館舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe 幸福智造所」，邀請三明治族透過沉浸式體驗、主題工作坊及一系列互動闖關活動，和家人一起歡度幸福時光。

王慰慈指出，近年很多民眾追求『Me Time』，讓自己可以在日常生活中放鬆充電，與我們提倡三明治族也要照顧好自己的品牌主張不謀而合。除了透過在忠孝東路及基隆路交界口的大型廣告牌、以及年度品牌廣告與民眾接觸，我們今年特別舉辦實體活動，邀請民眾拋開日常生活的煩惱及壓力，享受自己的『Me Time』，也可以和家人一起創造快樂的『We Time』。

「保誠MeWe 幸福智造所」以「遊樂園」為主軸，透過沉浸式體驗、主題工作坊及互動闖關等一系列活動，打造讓三明治族可以一家同樂的放鬆場所。同時以趣味的方式，讓三明治族了解如何為自己在健康與保障、子女教育、資產規畫傳承及樂活退休，亦即「H.E.A.R.」四大面向的需求，輕鬆打造每個三明治族與家人專屬的幸福方程式。