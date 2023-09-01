保險業須在每半年終了後2個月內，向金管會申報經會計師核閱的RBC及經會計師查核的淨值比，2大標準為衡量保險公司清償能力的重要參考指標。按金管會規定標準門檻，保險業RBC需逾200％、淨值比須高於3％。

若保險業RBC低於200％、但高於150％、或是近2期淨值比未達3％，按金管會規定屬於「資本不足」。若RBC低於150％、或近2期淨值比未達2％，則屬於「資本顯著不足」，業者須提出財務改善計畫。

截至6月底，宏泰人壽、三商壽RBC分別降至145.82％、140.23％，未達法定最低門檻150％，淨值比雖分別回升至2.42％、2.84％，但均連3期低於3％的法定門檻，屬於「資本顯著不足」狀況。

而和泰產險RBC拉升至74.93％、淨值比回升至6.8％，較去年底負321.06％、負19.14％顯著由負轉正，但RBC仍低於法定最低門檻、屬於「資本顯著不足」。新壽淨值比4.34％合規、但RBC降至184.38％、落入「資本不足」狀態。

金管會表示，三商壽2022年就落入「資本不足」狀態，已提出包括現增、處分不動產、引進策略投資人等財務改善計畫，截至3月底已完成現增25.25億元，8月董事會通過再現增5億元。宏泰人壽則規畫處分不動產用於增資，但因處分需要時間，將另外提出備案因應。

至於新壽是6月底RBC才低於200％，金管會是先前監理時發現RBC下滑頗快，故預先提醒新壽需準備增資因應，將發函要求新壽提出財務改善計畫。和泰產險則已完成現增，處分不動產收益將在下半年入帳，預期RBC年底即可回升至法定門檻之上。