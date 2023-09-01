新北市台北港去年3月發生香港籍貨輪「騏龍輪」撞擊搭載引水人的領港船，造成領港船船上59歲楊姓船長、28歲李姓船員死亡，士林地檢署依國家運輸安全調查委員會報告，認為騏龍輪大陸籍船長黃貞銀下令，三副江周林、水手林錦浩貿然左轉並加速，未注意領港船「永華6號」在左側，打算橫越船頭，貨輪船上的引水人陳雲龍也未提出修正，4人涉犯過失致死罪起訴。士林地院判決，陳雲龍6月徒刑，另騏龍輪上的陸籍船長黃貞銀、船員江周林、林錦浩卻全都棄保潛逃，目前遭通緝。

2020年3月9日，騏龍輪當天晚上8點進入台北港，領港船搭載引水人陳雲龍上船後，由楊姓船長、李姓船員將領港船駛離，但陳從左舷登船後，領港船仍在左側，船長卻命令負責船速的三副、掌舵的水手，向左方向行進，並從航速8.7節微加速到9.2節，陳沒有予以修正。

起訴指出，騏龍輪與領港船都沒有遵守規定，不得與他船並列航行，或從船頭超越他船，二船在晚間8時24分27秒發生碰撞，導至領港船船長、船員溺水死亡，依過失致死罪等罪起訴，並從一重《引水法》論處。黃貞銀現已離境，而江周林、林錦浩則棄保潛逃。引水人陳雲龍則判刑6個月。