櫃買中心表示，該指數係由日本交易所集團的JPX Market Innovation & Research公司所編製，選取「東証股價指數(TOPIX)」中產業分類「批發業」之所有個股為成分股。

中信投信「TOPIX-17商社及批發」通過上櫃ETF標的指數資格認可
高股息ETF兩大亂象 金管會證實將嚴控
《興櫃股》祥翊助攻客戶向TFDA提交孤兒藥資格認定
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