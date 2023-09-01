中國多年來是德國最重要的貿易夥伴，不過近來中國經濟陷入困境，民間消費意願低迷，德國經濟有遭中國拖累的風險。

「德國工商總會」（DIHK）貿易部門主管特賴爾（Volker Treier）接受「馮克媒體集團」（Funke Mediengruppe）訪問時表示，中國經濟仍未走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的「硬化症」，身體雖然動了起來但還是拖著石膏。

他分析，防疫措施說變就變造成的消費低迷，至今沒有改善，以及房地產泡沫隨時可能破滅，刺激民眾增加儲蓄，減少投資，導致中國經濟陷入困境。

「中國德國商會」（AHK China）北京代表處首席代表晏思（Jens Hildebrandt）也說，疫情期間防疫至上，根本的結構性問題沒改善，導致經濟面臨信任危機。

他告訴「德通社」（DPA），按中國的標準，當前的經濟相當於停滯，不可能回到5或10年前的高成長。

去年德國與中國的貿易額近3000億歐元（約新台幣10兆元），中國已連續7年居德國最大貿易夥伴，雙方經貿關係密切，

特賴爾警告，今年上半年德國對中國的出口額較去年同期大幅減少8.5%，從中國的進口則銳減16.6%，德國本地有近100萬個工作崗位取決於對中國的出口，經濟有被中國拖累的風險。

他舉例說，德國的化工、汽車和機械製造業對中國需求減緩感受尤其深刻，德國中小企業先是被嚴格的防疫措施限制，接著受景氣不振的影響，在中國的投資有逐年下滑的趨勢。