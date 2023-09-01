大陸一名女子分享，她的生母在她2歲就過世，之後她和爸爸相依為命，直到念國中那天，爸爸突然帶回來一個「繼母」，然後對她的態度全變了，甚至在她要去北京大學念書的時候說「以後的生活費和學費自己負責，不要打給我，我不會接。」讓她因此賭氣再沒回老家，也沒打電話聯繫爸爸，時隔6年她畢業也找到好工作，想回老家炫耀卻發現物事人非，原來爸爸當年都是演的，因為罹癌所以希望她早早獨立。

綜合陸媒報導，大陸一名女子分享，生母在她2歲過世，之後爸爸一直沒再娶，而是父兼母職，一個人扛起了整個家，因此她與爸爸感情深厚，怎料一切都在她念國中的時候變了，那年爸爸帶回來一個「繼母」，雖然沒有強求她要喊對方「媽媽」，但她總覺得爸爸不如以往的寵她。

女子表示，繼母來了以後，爸爸變得很嚴厲，除了要她跟繼母學怎麼做家事，甚至在她要去北大讀書的那天說「妳已經是能夠獨立生活的成年人了，我不再有扶養的責任與義務，這1萬塊足夠在大城市待一段時間，以後妳的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，爸爸不會跟妳有任何關係，所以沒必要打電話，我不會接。」

女子指出，從繼母來到家裡的那天，她就覺得爸爸會拋棄她，但即便有預感她仍很難過也很生氣，面對爸爸殘酷的做法，她決定用更冷酷的方式回應，因此從離家那天起她再也沒回過老家，也不曾打電話聯繫爸爸，直到6年後，她從北大畢業、找到一份高薪的工作，這才決定回家看看爸爸是否後悔了。

女子表示，她為了刺激爸爸，還特別挑了爸爸65歲生日那天回去，結果到了老家卻發現「家裡沒了！」輾轉詢問找到了繼母，而繼母見到她才緩緩說出當年的真相。其實她只是陪女子的爸爸演了場戲，因為女子爸爸發現自己罹癌以後，沒有錢同時負擔治療費用與女兒的學費，才會出此下策，希望能讓女兒早早獨立。繼母也說「雖然你爸爸從來沒打電話給你，但只要身體還可以，你爸爸都會偷偷坐公車到北京去看你！」

女子知道真相後情緒崩潰，非常自責沒有弄懂爸爸的用心良苦，也沒有發現爸爸的身體不適，甚至還狠心的與病父斷聯，如今她想回報爸爸也來不及了。