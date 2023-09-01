天使球星大谷翔平8月底發現右肘內側副韌帶撕裂，剩餘比賽不會登板，將專注在打擊領域，由於各項數據榜上有名，外界期待大谷翔平能夠實現打擊三冠王成就。日媒《Full-Count》指出，作為二刀流的大谷翔平，也有望挑戰「Sextuple 100（投打6數據滿百）」的究極偉業。

大谷翔平奪下生涯首座年度MVP的2021年，該季最後一場比賽面對水手，大谷翔平敲出當年第46轟，打點數正好達標100，加上同年的138安、103得分，以及投球部分130.1局、156K，在投打5個項目創下「Quintuple 100（投打5數據滿百）」，成為大聯盟史上第一人。

本季則有101得分、150安、132局投球局數及167次奪三振達標，而打點95分和85次四壞球也備受期待，若換算整季表現，大谷翔平賽季結束有機會獲得113分打點、101次四壞球。2021年大谷翔平單季選進96次四壞球已是生涯最高，是否再度上演神蹟，寫下歷史首次的「Sextuple 100」，令人關注。

美聯全壘打王之爭已經宣告提前落幕，大谷翔平的44轟領先第2位白襪羅伯茲（Luis Roberts）9支，此外由葛拉斯（Troy Glaus）保持的47支隊史單季全壘打紀錄、「酷斯拉」松井秀喜的日本球員最多轟紀錄（175支，大谷171支），都在大谷翔平的射程範圍內，有望在本季雙雙突破。