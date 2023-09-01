隨著鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，外界對於國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲是否會「藍白合」，格外關注。對此，前扁辦主任陳淞山認為，侯友宜訪美回來，將是談藍白合作最好時機，且侯友宜會是正的，但柯不當侯的副手而是放在民眾黨不分區第一或是第二。

據《中評社》今（1）日報導，陳淞山接受訪問時透露，柯、侯兩陣營幕僚層次協商已經進行一段時間，藍白一定會合作。陳淞山指出，柯文哲並未覺得自己會贏，連區域立委都推不出來，希望的是形成聯合內閣，爭取更多閣員位置，首要目標是保住民眾黨8到10席不分區席次。「柯侯合作結盟條件都具備，且已運作好幾個星期」。陳淞山提到，侯友宜9月中訪美後，會是談藍白合作最好時機，包括侯友宜與國民黨氣勢會拉高，到時候再與柯文哲談，有更好的談判條件，給柯的東西才能減少。

陳淞山直言，侯友宜訪美後變會開始展開與柯文哲協商，且侯友宜會是正的，「藍白合作是柯不登記，柯不會當侯的副手」。陳淞山說柯文哲可能放在民眾黨不分區第一名或是第二名，柯不去登記參選，但要拿到政治該版圖該有的東西。若藍白合作最後贏了，民眾黨將變成中型政黨，4年後可以挑戰國民黨。

陳淞山認為，柯連要推區域立委都很困難，不可能當正的，而柯文哲也很清楚，現在就是在等國民黨開價格，國民黨願意給多少內閣人事比例給民眾黨，藍白合作是各取所需，要讓兩邊極大化，選戰效果強化。