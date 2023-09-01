「台灣米其林指南2023」昨(31日)頒發年度餐廳獎項，不過名廚江振誠創辦的知名餐廳RAW，今年同樣維持二星評價，未能摘下第三顆星，結果揭曉後，只見他在instagram帳號PO出全黑照，被外界質疑是對評選結果感到失望，對此，他親自揭曉背後原因。

「台灣米其林指南2023」評選結果出爐後，江振誠創辦的餐廳RAW未能如願摘下三星，隨後便在instagram發出一張全黑照，被質疑在表達內心的失落，讓不少網友留言：「第一次被評為2星時，你雀躍萬分，志得意滿，現在沒3星卻要怪評審？從人品看出來你的產品也不會有多好，虛名罷了」、「初心不變，現實只是虛華」、「真的不要再去追求米其林星星」。

江振誠隨後親揭曉發全黑圖的原因，只見他曬出一張照片，語重心長表示：「表妹今天離開10年了，很想她，沒什麼好分享的，大家成熟一點」，眼見是追悼過世的表妹，卻被外界諸多妄加揣測，讓他忍不住怒斥：「這個全黑圖也送給你，無聊透頂」，對此，網友紛紛留言力挺：「你的一切從來就不用別人來定義」、「隨便看啥說啥，誰叫師傅是流量密碼」、「美食不是在吃星星，品的是一個初心、熱情，太無聊了」。

江振誠表示發全黑圖是在追悼過世的表妹。（圖／Andre Chiang臉書）

江振誠怒斥整起事件根本是無聊透頂。（圖／Andre Chiang臉書）

2023年台灣米其林指南，今年公布台北、台中、台南及高雄等四座城市的獲獎名單，摘下3星的包括頤宮、JL studio、態芮共三家餐廳，至於美食之都台南則無緣摘星。