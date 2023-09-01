發生於去年10月震驚社會的馬來西亞籍蔡姓女大生命案，蔡女父母申請犯罪被害補償，士林地檢署上月底開會審議，認為蔡女父母原期待女兒學成返學共享天倫，女兒卻慘遭勒殺，造成蔡女父母無法彌補的巨大傷痛，決定補償蔡家全額遺屬補償金180萬元。本案為《犯罪被害人權益保障法》7月施行後，第1件外籍被害人家屬獲領遺屬補償金案例。

至於凶手陳柏諺迄今仍否認殺人，辯稱只是加工自殺，他上月向法官聲請交保，或以每周到派出所報到2次方式，換取停止羈押，讓他可以在外籌錢賠償蔡女父母，但士林地院合議庭認為，陳嫌殺人罪嫌重大，且對於案情供述反覆、避重就輕，有繼續羈押必要，裁定自今天(9月1日)起延押2月，這是陳嫌在一審審理期間第4度遭延押。

士檢起訴指出，陳嫌去年4月29日透過IG認識蔡女，得知蔡女想要自創品牌，10月13日凌晨用「一卡通MONEY」贊助蔡女9萬9999元，但他反悔想拿回這筆錢，當日上午10時來到蔡女住處，要求蔡女還錢遭拒，陳嫌萌生殺意，勒死蔡女。

陳嫌殺人後返回新北市租屋處尋短，經陳嫌父母報警送醫，陳嫌在救護車上說「我殺了人」，警方在蔡女租屋處發現蔡女屍體，全案曝光，士林地檢署去年依殺人罪起訴陳嫌，並建請法院從重量刑。

士院合議庭8月22日訊問陳嫌，認定陳嫌涉殺人罪嫌重大，且陳嫌指稱案發後即回到其住處欲輕生，確有規避審判及後續刑罰執行情形，足認有逃亡之虞，裁定自9月1日起延長羈押2月。

蔡女父母日前在財團法人「犯罪被害人保護協會」士林分會的協助下，向士林地檢署申請犯罪被害補償，士林地檢署上月底開會審議後，認為蔡女確因犯罪行為造成死亡結果，決定補償蔡女父母全額遺屬補償金180萬元。此外，蔡女父母另已向士林地院提起民事求償。

本案是第3起馬來西亞籍女子在台慘遭殺害的命案，前2案均發生於2020年，分別是鍾姓女大生遭擄殺命案、鄧姓女子慘遭鄰居勒死分屍6塊成「人彘」案，2021年橋頭地檢署、台北地檢署已分別依《犯保法》舊法，補償被害人父母各約200萬、162萬多元。但因2案凶手梁育誌並無資力、林國平畏罪輕生，導致檢方難以追討代墊的補償金，因此這2筆共逾 360萬元的被害人遺屬補償金均由「全民埋單」。