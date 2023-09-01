該名駕駛車內擋風玻璃前的「2朵紙摺蓮花」意外引發網友熱議。（翻攝畫面/ 截自「WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」）

腳踏車騎士遭撞飛畫面。（翻攝畫面/ 截自「WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」）

（影片 / 「WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」）

台中市霧峰區一處路口，日前發生1起自小客車對撞腳踏車事故。根據駕駛所公佈的行車紀錄器畫面顯示，一名民眾從右邊路口騎出，疑因一時不慎與汽車對撞後，整個人直接飛起撞擊到汽車的前擋風玻璃上，最後再滾落到地面。駕駛見狀，隨即下車處理該起車禍後續，然而車內擋風玻璃前所擺放的兩朵紙摺粉色蓮花，卻意外引發網友熱議。

該名駕駛的行車記錄器一經發佈，只見網友紛紛現身留言：「沒見過這麼專業的，蓮花都準備好了，好的，明天立即安排火化」、「恭喜腳踏車家人可以少摺2朵蓮花」、「難怪需要蓮花，後車廂應該滿滿一箱吧」。

另，也有網友針對該起車禍的對撞事故中表態，「一個只要其中一方禮讓另一邊就可以避免的事故，但兩個都不讓，都很堅持自己才有路權，現在撞在一起，汽車要賠對方醫療費、修理費、精神賠償費，腳踏車騎士也要賠汽車修理費，這還是談的攏的情況下，更別提汽車駕駛可能還有過失傷害的刑事罪責，而這一切都是只要禮讓一下就可避免的事。」