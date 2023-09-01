美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈近來出現2次僵住不動恍神情況，引發健康疑慮。美國國會醫師今天表示，經問診後，評估麥康奈健康狀況仍可持續工作。

高齡81歲的麥康奈（Mitch McConnell）30日出席「北肯塔基商會」（Northern Kentucky Chamber of Commerce）活動，回應記者提問時突然僵住，茫然恍神超過30秒，之後被護送離開。

麥康奈7月底出席國會記者會時也曾出現類似情況，讓外界擔心他的健康狀況。

不過，美國國會主治醫師摩納翰（Brian Monahan）今天發布聲明，指他已為麥康奈問診，並與麥康奈的神經醫療團隊討論。

摩納翰表示，經評估後，他已知會麥康奈，「他的健康狀況能持續按照原訂計畫工作」。

摩納翰說，偶發性暈眩在腦震盪復原者中不算少見，也是脫水時可能出現的症狀。麥康奈3月在華府一家飯店募款活動上跌倒，有腦震盪現象。