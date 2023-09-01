台鐵、中捷及高捷日前遭2名不明認識闖入對車廂塗鴉車廂，警方追查發現，分別是德國、捷克籍男子2人自香港入境後，轉乘不同運輸工具，4天內6度變裝，男扮女裝掩飾由北往南犯案後迅速出境，警方昨依毀損等罪嫌移送偵辦，未來若傳拘不到將由檢方發布通緝，據了解，2人已搭機前往日本。

台中市警烏日分局調查，22歲德籍男子與20歲捷克籍男子，8月22日自香港搭機抵台，24日下午搭高鐵到台中後，先搭客運到他處，再搭計程車回到高鐵特區附近後，步行到公園換下西裝，為掩人耳目，1人換上白色洋裝、戴黑色辮子假髮，男扮女裝、另1人則換上全身黑衣物。

台中捷運日前遭闖入塗鴉，圖為事後中捷動用人力清潔。（中捷公司提供）

2嫌之後又步行到偏僻地點，接連換上運動服、犯案服裝，晚間近9時先破壞中捷高鐵台中站尾軌處圍籬後闖入，在備用車廂上塗鴉「STEB」、「HASH」等字隨即離開，做案過程僅約15分鐘。2人離開時又故技重施，在隱蔽草叢處、巷弄內換裝，作案過程換裝多達6次，最後搭計程車再轉乘高鐵南下。

烏日分局偵查隊長詹前祈說，2嫌8月25日已搭機離境，期間全程攜帶大型背包，研判內裝有破壞工具、噴漆罐、多套變裝衣物等，且2人全程未曾住宿、吃飯停留。另據出入境資料顯示，2人應是首度來台犯案，已依毀損、違反大眾捷運法等罪嫌移送台中地檢署。

台鐵、高捷8月24日、25日也分別傳出車廂遭塗鴉，是否為2人北、中、南「跑透透」所為，警方並不排除。至於2嫌是否為藉此手法專蹭社群網站流量的國際塗鴉客，中警清查IG、臉書、YOUTUBE等社群網路，還未發現將塗鴉中捷等列車過程上網。