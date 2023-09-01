民眾性關係越來越開放，若未堅持安全性行為，暴露在性病的風險大增。泌尿科醫師施冠偉表示，梅毒感染者隨病毒侵襲的時間長短，會出現生殖器潰瘍、手掌腳掌有紅斑等症狀。據民國107年的資料，感染梅毒中，男性佔82%，且以台北市最多。預防梅毒最有效之道為性行為全程戴套，連口交也必須戴套。

施冠偉在其臉書粉專表示，梅毒是由梅毒螺旋體的病菌引起，被感染者隨著病毒侵襲的時間長短而出現生殖器潰瘍、手掌腳掌有紅斑、類流感症狀等。就醫後，可靠抽血檢查來鑑別梅毒，當驗血結果裡驗出梅毒的抗體，就要當心了。

他表示，梅毒是全球最常見的性病，據衛福部統計，去年感染人數已增至9707人。以民國107年的資料來分析，梅毒患者中，男性佔82%，另以25~39歲（占總人數44.5%）性生活活躍的年齡層為最主要的感染目標，地區層面則以台北市奪冠。

梅毒主要透過危險（無套）性行為，接觸到患者體液、血液、分泌物而感染，因此共用針頭、輸血也是傳染途徑。

施冠偉點名梅毒最常攻擊的3類族群：

1. 不愛戴保險套的人：即使保險套不能100%預防梅毒，但可有效降低機率，且可同時預防愛滋、淋病等其他性病。因此，肛交、口交等不用保險套的性行為也屬於危險因子。

2. 和梅毒患者發生性關係：病菌很容易透過黏膜接觸到帶有病菌的體液、分泌物，然後竄入體內而感染。

3. 多重性伴侶／開放的性關係：不論同時有多個性伴侶或頻繁更換性伴侶都很危險。因此，性關係應盡量單純，以免陷於風險中。