結婚逾20年的老公，前年臉書私訊突然接獲31張妻子與其他男人親吻、貼臉、相擁的親密合照，對方還傳訊說，有去旅館「做了一次」後來「又做了一次」，他提告向小王求償，台北地方法院判決小王須賠償20萬元。可上訴。

人夫提告主張，2021年9月20日，這名男子以Messenger通訊軟體向他傳送31張對方與他配偶親吻、貼臉、相擁、摟肩及出遊等親密舉動照片，2天後，對方才傳訊來解釋，她說已經離婚了，只是有些事情還沒處理好「所以我也是不知情的第三者」。

人夫說，對方還說與他老婆最後一次見面是同年9月16日去旅館「做了一次」，同年9月17日要請假，所以來旅館「又做了一次」，他因而知悉老婆與對方有不正當交往關係，老婆並承諾將與被告斷絕關係。

他說，去年1月7日晚間8時許，老婆打電話要他到場談判，該名男子要求他不要干涉其與他老婆交往，此後，對方多次邀約他老婆下班後一同用餐，甚至返回對方住處，他也在去年3月10日與老婆離婚，並向對方求償精神慰撫金100萬元。

台北地院認定，小王與人妻確有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，判賠20萬元。